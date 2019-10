"Immer wieder sonntags..." in der Stadthalle

Auch nächstes Jahr setzt Stefan Mross die Live-Tour "Immer wieder sonntags ... unterwegs" fort. Am Sonntag, 8. März 2020, begrüßt er hochkarätige Gäste auf der Bühne der Stadthalle in Bad Neustadt. Mit dabei sind dann Bernhard Brink, Die Zillertaler Haderlumpen, Anna-Carina Woitschack und Robin Leon, der mit dem Song "Mein Sommertraum" den Titel des Sommerhitkönigs erlangte. Diese Auszeichnung konnte kein anderer so erfolgreich als "Sprungbrett" in die Schlagerwelt nutzen, wie der charmante junge Sänger. Beginn der ARD-Sendung ist um 16 Uhr, Einlass um 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei: Tourismus und Stadtmarketing, Tel.: 09771/631 03 10, Rhön- und Saalepost, Tel.: 09771/919 343, Tabak- und Genusswelt, Tel.: 09771/4053, sowie unter der Tickethotline 01806/994 407. Foto: Andre Kowalski