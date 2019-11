Immer wieder berauscht am Steuer erwischt

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr wurde in Adelsdorf-Aisch bei der Kontrolle eines Mofafahrers deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Fahrer angezeigt. Offenbar zog der 54-Jährige jedoch keine Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten, denn er wurde bereits am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr erneut alkoholisiert auf seinem Mofa erwischt und musste abermals nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Verstoß gegen die 0,25 mg/l-Grenze angezeigt werden.

Bereits am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr, wurde ein auswärtiger Pkw-Fahrer im Gewerbepark in Gremsdorf kontrolliert und angezeigt, da er unter Drogeneinwirkung stand. Der 27-Jährige musste mehrere Hundert Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen und seine Weiterfahrt für 24 Stunden unterbrechen.