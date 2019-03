Immer wenn die Pollen fliegen, leiden viele Allergiker

Sie sind winzig klein und können doch riesengroße Probleme bereiten. Und aufgrund der globalen Klimaerwärmung können sie fast ganzjährig auftreten und uns bis ins Mark peinigen, ja sogar schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Die Rede ist von den Pollen, die unsere Augen tränen und unsere Nasen laufen lassen.

Heuschnupfenzeit ist angesagt

Betroffene wissen dann: Es ist mal wieder so weit. Heuschnupfenzeit ist angesagt, wobei dieser Begriff das Krankheitsbild eher beschönigt. Spricht man dagegen von Pollenallergie, ist dies bei weitem weniger verharmlosend.

An einer solchen leiden rund 15 Prozent der Deutschen einmal in ihrem Leben, sagt das Robert-Koch-Institut.

Irritationen der Haut

Die oberen und auch die unteren Atemwege können betroffen sein und auch die Haut kann Irritationen aufweisen. Und unbehandelt kann eine Pollenallergie sogar zu Asthma bronchiale und einer Einschränkung der Lungenfunktion führen. Kommt es zu einer weiteren Verschlimmerung oder Verschleppung, kann sich ein schweres Asthma mit häufigen Anfällen ausbilden.

Am Samstag, 30. März, findet um 14 Uhr im Festsaal des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg eine Informationsveranstaltung statt, die sich mit exakt dieser Thematik befasst. "Noch Pollenallergie oder schon Asthma - was kann ich tun?", lautet der Vortrag von Dr. Gernot Habich. Der überregional bekannte Lungenfacharzt arbeitet am Ambulanten Behandlungszentrum Obermain in Kutzenberg und in der Lungenfachklinik des Bezirksklinikums Obermain.

Referent beantwortet Fragen

Er kann auf eine jahrzehntelange Tätigkeit in der Versorgung von Allergikern und Asthmatikern zurückblicken und wird alle Interessenten an seinem umfangreichen Wissen teilhaben lassen. Nach dem Vortrag beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum.

Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 13 Uhr. red