Immer mehr Mitglieder

Eine positive Bilanz konnte der Vorsitzende Bernhard Hartig bei der Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Ebing ziehen. 2019 erinnerte der OV bereits an sein 70-jähriges Bestehen. In den letzten Jahren vergrößerte sich die Mitgliederzahl kontinuierlich und so konnte man in der Versammlung das 126. Mitglied begrüßen.

Die Veranstaltungen des letzten Jahres wie Muttertags- und Adventsfeier waren durchweg gut besucht und der monatliche Spiele-/Altennachmittag hat sich zu einer festen Institution entwickelt. Weiter wurden Kranken- und Weihnachtsbesuche absolviert.

Vorstand wiedergewählt

Ein Rekordergebnis brachte die Haussammlung "Helft Wunden heilen". Bürgermeister Bruno Kellner und der stellvertretende Kreisvorsitzende Volker Ehrenberg würdigten die ehrenamtliche Arbeit des Ortsverbandes in ihren Grußworten. Beide betonten die Bedeutung der VdK-Ortsverbände für Senioren, Behinderte und sozial Schwache und sprachen ihren Dank aus.

Bei den anstehenden Neuwahlen stellte sich die bisherige Vorstandschaft mit dem Vorsitzenden Bernhard Hartig, Stellvertreterin Maria Merzbacher, Kassier Simon Hartig und Schriftführerin Marion Merzbacher wieder zur Verfügung und wurde einstimmig für eine weitere Amtszeit gewählt.

Unterstützt werden sie weiterhin durch die Beisitzer Roman Dachwald, Fritz Wendler, Klaus Hüsing, Emil Schneiderbanger und Norbert Schatz. red