Immer mehr Bamberger haben "Rücken"

Der Krankenstand in der Stadt und im Landkreis Bamberg ist 2018 angestiegen. Die krankheitsbedingten Ausfalltage nahmen um 0,1 Prozent zu. Mit 3,9 Prozent gab es in der Region einen etwas höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (3,7).

Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 39 krankgeschrieben.

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit zeigt auch die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen stiegen sie erneut um zehn Prozent und damit am stärksten an. Rückenschmerzen und Co. verursachten damit mehr als jeden fünften Ausfalltag. Bronchitis, Erkältungen und ähnliche Atemwegserkrankungen verursachten sieben Prozent mehr Fehltage. Ihr Anteil am gesamten Krankenstand beträgt mittlerweile knapp 16 Prozent.

Beinahe ebenso viele Krankschreibungen verursachten psychische Erkrankungen, zu denen Angstzustände und Depressionen zählen. Die Ausfalltage hier gingen jedoch um 15 Prozent zurück.

"Mit unseren Analysen zum Krankenstand setzen wir gezielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement an und bieten Arbeitgebern konkrete Hilfe", sagt Marina Bernard, Chefin der DAK-Gesundheit in Bamberg.

Die Krankenkasse untersucht in ihrem aktuellen Gesundheitsreport mit dem Schwerpunkt "Sucht 4.0 - Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt", wie viele Erwerbstätige im Freistaat mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Die Kasse wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren.

Alkohol ist Droge Nummer eins

Für das Schwerpunkthema wertete das Institut Iges die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Bayern aus - flankiert von Analysen der ambulanten und stationären Versorgung. Eine repräsentative Befragung von 5000 Beschäftigten sowie von Experten geben Aufschluss über die Verbreitung und den Umgang mit den verschiedenen Suchtmitteln und Verhaltensweisen. Das Fazit: Hunderttausende Beschäftigte in Bayern haben ein Suchtproblem. Konkret bedeutet das: Rund 650 000 Arbeitnehmer zeigen einen riskanten Alkoholkonsum - das ist jeder elfte Beschäftigte. 17,4 Prozent der Arbeitnehmer hierzulande sind zigarettenabhängig. Erstmals untersucht der DAK-Report das Thema Computerspielsucht in der Arbeitswelt. Ergebnis: Rund 380.000 Erwerbstätige in Bayern zeigen ein riskantes Nutzungsverhalten.

Drei von vier Fehltagen bei Suchtproblemen sind folglich in Bayern auf Alkohol zurückzuführen. "Keine Droge verursacht so umfangreiche soziale und gesundheitliche Schäden in der Gesellschaft wie Alkohol. Das riskante Trinken bleibt daher ein zentrales Problem im Freistaat, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat", sagt Marina Bernard.

Die DAK wolle eine breite und offene Debatte anstoßen. "Wir müssen hinsehen, hinhören und handeln, um Betroffene nicht allein zu lassen. Ist es Genuss, Gewohnheit oder bereits Sucht?" red