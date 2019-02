Immer froh und munter und für jeden Spaß zu haben

Am Mittwoch feierte Brigitte Bischoff im Pflegeheim Elisabeth in bester Laune und geistig noch sehr fit ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin musste 1945 mit ihrer Mutter aus Breslau fliehen und wurde als 16-jähriges Mädchen zunächst in einem bäuerlichen Betrieb in Mecklenburg einquartiert, wo sie sogleich alle landwirtschaftlichen Arbeiten verrichtete und sogar Kühe molk.

Ihr Vater wurde als Lehrer erst 1944 in den Krieg eingezogen, kam aber noch im gleichen Jahr um. 1947 führte der Weg Mutter und Tochter nach Michelau, ehe sie später eine Eigentumswohnung in der Nordgauer Straße in Lichtenfels kauften. Brigitte Bischoff wollte zwar zunächst nach dem Vorbild ihres Vaters Lehrerin werden, dies ließ sich aber nicht verwirklichen. So arbeitete sie längere Zeit bei Rießner und Striwa, ehe sie eine Lebensstellung im Verkehrsamt der Stadt Staffelstein fand, die ihr sehr viel Freude bereitete. Sehr betroffen machte die damals 25-Jährige der Unfalltod ihres Verlobten, ein Schicksalsschlag, den sie nie so recht überwand. So lebte sie zeitlebens mit ihrer Mutter zusammen. Auf Wunsch ihrer Mutter machte sie den Führerschein und so chauffierte sie diese alljährlich nach Südtirol, um dort gemeinsam ihren Urlaub zu verbringen. Nach dem Tod ihrer Mutter 1995 lebte sie noch 13 Jahre alleine in der Wohnung, ehe sie 2008 ins Pflegeheim Elisabeth wechselte. Dort ist sie stets gut aufgelegt und verbreitet immer gute Laune, weshalb sie auch dem Heimbeirat angehört. Dies konnte auch die Heimleiterin Angelika Lauer bestätigen, die hervorhob, dass die Jubilarin in all ihrem Denken und Handeln immer eine positive Grundeinstellung habe und bei allen Aktivitäten des Heimes dabei war.

So stieg sie bei einem Ausflug sogar noch im Alter von 83 Jahren auf ein Pferd. Auch künstlerisch hat sie sich betätigt und gerne gemalt. Sie liest auch gerne. Romane und Bücher aus ihrer schlesischen Heimat stehen bei ihr als Lesestoff hoch im Kurs. Ganz besonders freute sich die Jubilarin über den Besuch und die Glückwünsche des Bürgermeisters Andreas Hügerich, mit dem sie sich angeregt unterhielt. Alles Gute wünschten ihr natürlich auch die Heimleiterin Angelika Lauer und die Betreuerin Gudrun Will. thi