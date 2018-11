"Immer dieser Zirkus mit dem Essen!"

Besonders Eltern von Kleinkindern kennen diesen Seufzer. Man hat eingekauft, überlegt, geplant, gekocht - und trotzdem gibt es wieder Ärger am Familientisch.

Im Mehrgenerationenhaus Michelau möchte Diplom-Ökotrophologin Marion Reich "geplagten" Müttern und Vätern am Freitag, 30. November, von 9 bis 11.30 Uhr praktische Tipps an die Hand geben, um Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen. Fragen wie "Wie funktioniert die Umstellung auf das Familienessen?", "Was brauchen Kinder wirklich?", "Wie gehe ich mit alltäglichen Ernährungsproblemen um?", "Brauchen Kinder Kinderlebensmittel?", "Wie groß sollen die Portionen für die Kinder sein?" stehen neben Tipps für einen entspannten Umgang mit dem Thema Essen im Vordergrund der Veranstaltung. Anmeldungen zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind bis spätestens Dienstag, 27. November, unter der Telefonnummer 09574/652498 möglich. red