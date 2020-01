Imkerverein lädt zu Fachvortrag ein

Zum Thema "Varroatoleranzzucht" findet am Sonntag, 12. Januar, auf Einladung des Imkervereins Bamberg ein Vortrag von Renate Hau, Leiterin der Toleranzbelegstelle Haßberge, statt. Die Varroa stellt eine große Bedrohung für die Honigbienen dar. Die Toleranzzucht ist ein neuer Weg im Umgang mit der Varroa. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr in der Gaststätte der "Kleingartenanlage am Sendelbach". Zu dem kostenlosen Vortrag sind alle Interessierten eingeladen. red