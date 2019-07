Wunkendorf vor 13 Stunden

Imkerverein feiert sein Gartenfest

Der Imkerverein Weismain und Umgebung lädt ein zu seinem Gartenfest am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Gaststätte "Juraturm" in Wunkendorf. Dabei werden auch die Varroa-Behandlungsmittel ausgegeben...