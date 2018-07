Imkerverein bietet Fortbildung

red



Der Imkerverein Rödental hat am heutigen Donnerstag, 5. Juli, am Lehrbienenstand Thierach einen Fortbildungsabend. Thema ist "Milbenkontrolle, Abschleudern, Sommerpflege". Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in das Gasthaus Rosenbauer in Rothenhof verlegt. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 09563/2128. Beginn ist in jedem Fall um 19 Uhr.