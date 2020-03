Der Imker- und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land bietet auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, durch ein "Imkern auf Probe" unter fachkundiger Anleitung von erfahrenen Imkern dieses interessante, vielseitige und naturverbundene Hobby zu erlernen. Den Einstieg dafür bietet ein zweiteiliger Grundkurs für werdende Imker im Gasthaus "Goldener Hirsch", Hauptstraße 14, in Burgebrach (Parkplatz Pfarrweg). Am Samstag 14. März, von 16 bis 18 Uhr wird Bienenfachwart Reimund Schuberth durch seinen praxisnahen Vortrag in die Geheimnisse der Imkerei einweihen. Am Sonntag, 22. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr, erfolgt die praktische Einführung am Lehrbienenstand Burgebrach durch den Bienenfachwart und Vorsitzenden des Vereins, Robert Engert. Der Grundkurs stellt die Grundlage des durch den Landesverband der Bayerischen Imker geförderten Probeimkerns dar und wird im Jahresverlauf durch weitere Veranstaltungen am Lehrbienenstand Schritt für Schritt die erforderlichen Arbeiten erklären. Die Teilnahme am Grundkurs sowie am Probeimkern ist kostenfrei. Anmeldung unter Telefon 09546/6816 oder E-Mail imker-robert@gmx.de. red