Imkerliche Schulungen

Der Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung weist auf seine nächsten Termine im kommenden Herbst hin: Sonntag, 1. September, ab 9.30 Uhr Schulung im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach; Donnerstag, 26. September, ab 18 Uhr Schulung mit dem Thema "Wunderwesen Biene - Wie sichern wir die Zukunft der Bienen?" im Kulturpunkt Bruck; Sonntag, 15. September, Bayerischer Imkertag in Amberg; Sonntag, 6. Oktober, ab 9.30 Uhr Schulung im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach; Donnerstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr Schulung mit dem Thema: "Biene und Ökologie - Wo lässt sich unsere Imkerei optimieren?" im Kulturpunkt Bruck. red