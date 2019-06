Imkerliche Schulungen

Der Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung weist auf eine Reihe von Terminen hin, die im Juli und August stattfinden. Der Reigen beginnt am Sonntag, 7. Juli, ab 9.30 Uhr mit einer Schulung zum Thema "Biene und Heilkunde + Behandlung gegen die Varroamilbe im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach. Am Donnerstag, 25. Juli, gibt's ab 18 Uhr die Schulung "Das Bienenrecht" im Kulturpunkt Bruck, am Sonntag, 4. August, trifft man sich ab 9.30 Uhr wiederum im Gasthaus Gumbrecht Obermembach mit Udo Wendel. Am Donnerstag, 22. August, steht ab 18 Uhr im Kulturpunkt Bruck "Ableger einwintern oder verkaufen" als Thema und es gibt Aktuelles aus der Imkerei. Am Samstag, 31. August, sind Kreisimkertag, Blütenträumefest und Bienenvölkermarkt am Zeidlerhaus auf der Herzo Base. Gäste sind willkommen. red