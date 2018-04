Der Imkerverein Bamberg und Umgebung veranstaltet am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr einen Vortrag in der Vereinsgaststätte Kleingartenanlage "Am Sendelbach". Markus Dorsch referiert zum Thema "Geschickte Völkerführung in der Hobby-Imkerei als Schlüssel zum Erfolg". red