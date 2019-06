Imker treffen sich

Der Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung weist auf seine nächsten Termine hin: Samstag, 18. Mai, ab 9.30 Uhr Imkertreffen am Zeidlerhaus auf der Herzo Base mit Durchsicht der Bienenvölker der Probeimker und Verteilung der bestellten Mittel gegen die Varroamilbe; Samstag, 25. Mai, ab 9.30 Uhr Imkertreffen am Zeidlerhaus auf der Herzo Base mit Durchsicht der Bienenvölker der Probeimker; Mittwoch, 29. Mai, ab 16 Uhr Durchsicht der Bienenvölker der Probeimker im Kulturpunkt Bruck, dabei Prüfung des Wassergehaltes vom Honig; Samstag, 1. Juni, ab 9.30 Uhr Imkertreffen am Zeidlerhaus auf der Herzo Base mit Durchsicht der Bienenvölker der Probeimker; Sonntag, 2. Juni, ab 9.30 Uhr Schulung im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach und Donnerstag, 27. Juni, ab 18 Uhr Schulung im Kulturpunkt Bruck zum Thema "Die Honigschleuder dreht sich zum ersten Mal!" mit Honigschulung. Gäste sind willkommen. red