Imker treffen sich

Weil die Bienen sich noch im Wintersitz befinden und in der Regel über ausreichende Futtermengen verfügen, können sich die Imker jetzt mit Theorie und Weiterbildung befassen.

Zum Thema "Wachs-Erfahrungen und Ergebnisse der Rückstandsuntersuchungen" wird Andreas Schierling vom bayerischen Tiergesundheitsdienst in Poing in der Hauptversammlung des Imkervereins Bad Rodach referieren. Neben seinem Tätigkeitsbereich, dem Fachbereich Bienen stellt er Ergebnisse aus Rückstandsuntersuchungen, Erfahrungen und Möglichkeiten zur Erhaltung beziehungsweise Verbesserung der Qualität vor. Chancen stellen nach seiner Sicht sogenannte Wachskreisläufe dar. Welche Qualitätskriterien auf der Basis der Analysen für Wachs abgeleitet werden können, werden sicherlich vorgestellt und auch diskutiert. Königinnenverlosung, Vereinsregularien wie Bericht der Vorsitzenden, Kassenbericht und Weiteres runden die Veranstaltung ab. Erfreulich ist ebenso, dass der erste Bürgermeister der Stadt Bad Rodach, Tobias Ehrlicher, der Versammlung beiwohnt und sich mit einem Grußwort an die Imker wendet. Dazu treffen sich die Mitglieder am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr im Nebenraum des Gasthauses "Kegelbahn" in der Heldburger Straße 61 in Bad Rodach. Neben dem Besuch von Vereinsmitgliedern freut sich der Verein auch ganz besonders über den Besuch von weiteren Imkern, Interessenten und Gästen. red