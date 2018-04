Maßbach vor 17 Stunden

Imker treffen sich zur Versammlung

Die Frühjahrsversammlung des Imkervereins Maßbach findet am Freitag, 20. April, in der Lauertalhalle in Maßbach statt. Beginn der Zusammenkunft ist um 19.30 Uhr, so der Veranstalter. sek