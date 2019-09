Die Kirchlauterer Imker treffen sich am Donnerstag, 5. September, zum Stammtisch. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Wilder Kaiser", Hauptstraße 26 in Kirchlauter. Besprochen werden soll die Varroa-Sommerbehandlung. Auch Probeimker sind dazu willkommen. Der letzte Stammtisch vor der Winterpause findet am 17. Oktober statt. Dann geht es um das Thema Wachsverarbeitung. red