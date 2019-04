Imker treffen sich im "Wilden Kaiser"

Die Kirchlauterer Imker treffen sich wieder am Donnerstag, 4. April, zum Imkerstammtisch. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Wilder Kaiser" in Kirchlauter. Bei dieser Veranstaltung geht es um die Fragen "Der Winter geht zu Ende. Was ist mit den Bienen, die den Winter überlebt haben? Welche Arbeiten sind jetzt wichtig?" Dabei soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen, hieß es in der Ankündigung. Auch Probeimker sind willkommen. Weitere Treffen sind für 2. Mai, 6. Juni, 4.Juli, 1. August und für den 5. September geplant. Der Oktober-Termin kann allerdings erst im September festgelegt werden. red