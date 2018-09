Imker treffen sich im "Wilden Kaiser"

Der nächste Imkerstammtisch findet am Donnerstag, 6. September, ab 19 Uhr im Gasthaus "Wilder Kaiser" in Kirchlauter statt. Dabei geht es unter anderem um noch anstehende Arbeiten. Auch Probe-Imker sind bei diesem Stammtisch willkommen. Der nächste Stammtisch ist für Donnerstag, 4. Oktober, geplant, hieß es in der Ankündigung. red