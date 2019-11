Imker starteten durch

Ein Rückblick, vorgetragen vom Vorsitzenden des Kreisverbands der Imker in Forchheim, Wolf-Dietrich Schröber, brachte die Teilnehmer im Gasthaus Zum Walberla zum Staunen.

Der neue Kreislehrbienenstand Lützelsdorf lebt: Interessante Veranstaltungen waren gut besucht, Bienen sind wieder eingezogen, Kinder und Jugendliche fühlen sich wohl, und viele Besuchergruppen nahmen das Angebot wahr, mehr über die Imkerei und Bienen zu erfahren.

Hierbei wird der Vorstand des Kreisverbandes immer mehr durch die Imkervereine und deren Imker unterstützt. Ein Beispiel war sicherlich der Kompakt-Anfängerkurs, in dem 60 Teilnehmer einen ganzen Tag lang Markus Dorsch, Bienenfachmann vom Nachbarkreis Bamberg, lauschten.

Mit dem neuen Infowagen haben die Imker an externen Erlebnis-Events teilgenommen und viel Lob erhalten. So war man unter anderem bei der Kirschenmarktmeile Igensdorf, dem Genusstag in Forchheim in der Kaiserpfalz, am Bauernmarkt auf dem Paradeplatz in Forchheim, bei der langen Nacht der VHS und beim Herbstfest in Hundshaupten.

Kinderveranstaltungen in einzelnen Gemeinden und im Kreislehrbienenstand standen wieder im Mittelpunkt. Richard Rupprecht, Beirat im Kreisverband und zuständig für Kinder- und Jugendarbeit, und seine Helfer hatten viel zu tun. Fluglochbeobachtung, Blick ins Bienenvolk, Beutenzusammenstellung und ein Frage-Antwortspiel mit Lösungswort aber auch konzentriertes Handeln bei der Herstellung von Bienen-Wachskerzen, Insektenhotels und Samenkugeln sowie eine Honigprobe, Imkerhonig gegen Honig aus dem Discounter, gehören zum Standardproramm.

Veranstaltungen 2020

Schröber ging auf die geplanten Veranstaltungen ein. Natürlich findet man Anfänger- und Honigkurse sowie Imkereiwissen, aber auch Veranstaltungen mit dem Bauernverband und befreundeten Verbänden wie Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz und Forstwirtschaft sind geplant. Artenschutz, Klimawandel und Volksbegehren sollen hier diskutiert werden. Zwei VHS-Kurse sind wieder dabei - Kinderferienprogramm und Gesamtbild der Imkerei im Landkreis Forchheim.

Michael Wolter-Roessler sprach den Kassenbestand an und die LEADER-Auszahlung. Dort ist der Kreisverband mit etwa 12 000 Euro verschuldet, "da LEADER die zugesagte Förderung unter fadenscheinigen Ungereimtheiten verweigert". Der Kreisverband legte Widerspruch ein.

Eva Wolter-Roessler, Beirätin für Frauen und Alternativ-Imkerei, ging auf Imkern nach dem Mondkalender, Standortsuche für Bienenvölker mit der Wünschelrute und Homöopathie als sinnvolle Hilfe für die Bienenentwicklung ein.

Der Wanderpokal ging an Axel Schauder. Schröber machte deutlich, das Schauder mit ausgezeichneten Fachwissen bei Aufbau und Pflege von Bieneninseln und Blühstreifen den Imkern mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe und als Verantwortlicher des Projektes Blühflecken beim BN Forchheim die Imker gern unterstützte. red