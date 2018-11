Imker-Lob für die Stadt Kronach

Zur Herbstkreisversammlung der Bayerischen Imkervereinigung, Kreisverband Frankenwald, in der Arnikaakademie konnte Kreisvorsitzender Hans Jorda zahlreiche Imker begrüßen. Auf großes Interesse stießen die Themen Datenschutzgrundverordnung, Glyphosat und das Referat von Bienensachverständigem Georg Pabstmann über die "Spurensuche im Bienenvolk".

In seinem Bericht ging Hans Jorda auf die erfolgreiche Intervention gegen geplante Photovoltaikanlagen in Landschaftsschutzgebieten im Landkreis Kronach (wir berichteten) vom Beginn des Jahres ein. Er unterstrich erneut, dass er nicht grundsätzlich gegen diese Anlagen ist, jedoch gebe es geeignetere Flächen, wie z. B. auf Dächern. Es wurde erreicht, dass zukünftig keine Photovoltaikanlagen im Landschaftsschutzgebiet gebaut werden dürfen. Weiter erinnerte er an die Renovierung des Bienenhauses in Lauenhain. Im Zeitraum Mai bis Juni wurden dort im Rahmen der Königinnenzucht circa 51 Königinnen gezogen und den Imkern zur Verfügung gestellt.

Der Bienenschaukasten am Arnikagelände in Teuschnitz, der sich nach wie vor großen Interesses erfreut, wurde wieder befüllt. Zudem wurden umfangreiche Bestellungen vom Varroamitteln über zertifizierte Mittelwände, Rähmchen, Honiggewährstreifen bis hin zum Futterteig durchgeführt.

Jorda berichtete auch von der Jahreshauptversammlung der Bayerischen Imkervereinigung in Maxhütte-Haidhof, bei der Prof. Dr. Randolf Menzel referierte. Menzel habe das Thema Glyphosat in Bezug auf Bienen untersucht und die Bienenschädlichkeit eindeutig nachgewiesen. In diesem Zusammenhang lobte Hans Jorda die Stadt Kronach, die zukünftig Flächen nur an diejenigen Landwirte verpachte, wenn diese Pächter auf die Verwendung von Glyphosat verzichteten. Jorda würde sich freuen, wenn die anderen Landkreisgemeinden diesem Beispiel folgen würden, um auch hier ihren Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten.

Leider sei die Lobby der Imker im Vergleich zur Pharmaindustrie zu klein, wie die letztjährige erneute Genehmigung zur Verwendung des höchst umstrittenen Herbizids Glypohosat zeige. Nur durch die Zustimmung Deutschlands wurde die Weiterverwendung in der EU ermöglicht.

Bienensachverständiger Georg Pabstmann referierte anschließend über die "Spurensuche im Bienenvolk". Darin ging es darum, die Augen am Bienenvolk offen zu halten, um die Bienenvölker besser verstehen zu lernen.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge ging es um die Honigpreise, die Honigvermarktung und die immer größer und umfangreicher werdende Bürokratie. Die Ergebnisse der Honigprüfung stehen noch aus, würden aber auf Grund der hohen Beteiligungsrate noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Erste Vorsitzende Hans Jorda wies auf die Frühjahrskreisversammlung am 7. April 2019 in der Arnikaakademie in Teuschnitz hin. Uzi