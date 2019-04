Imker laden zum Schnuppern ein

Wie im Bienenvolk liegt jetzt die Leitung vom Imkerverein Bamberg in weiblichen Händen. Nach über drei Jahrzehnten erfolgreichem Vorsitz von Karl-Heinz Übelacker hat Christine Schoierer die Vereinsführung übernommen. Alle, die sich für Bienen und Bienenhaltung interessieren, sind ab kommenden Sonntag, 7. April, jeden Sonntag bis September von 9 bis 11 Uhr zum kostenlosen Schnupperimkern an den Lehrbienenstand eingeladen, um den Imkern des Vereins bei der Arbeit zuzuschauen, Fragen zu stellen und zu lernen. Der Lehrbienenstand befindet sich auf dem Gelände der Versuchsanstalt für Gartenbau mit Eingang am Sendelbach. Anmeldung und nähere Infos bei Christina Rödner-Schneider, Telefon 0951/30205080, oder unter www.imker-bamberg.de. red