Imker laden ein

Der Imkerverein Mühlhausen lädt seine Mitglieder zur Frühjahrsversammlung am Sonntag, 10. März, um 14.30 Uhr ein. Sie findet statt im Gasthaus Hopf in Stolzenroth. Neben Berichten und Aussprachen werden an diesem Tag die Varroamittelbestellungen aufgenommen. Gäste, die Interesse an der Imkerei haben, sind willkommen. red