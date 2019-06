Kirchlauter 13.06.2019

Imker informieren sich am Lehrbienenstand

Für Imker findet am Samstag, 15. Juni, um 10 Uhr am Lehrbienenstand in Kirchlauter, Ringstraße 17, eine Veranstaltung unter dem Motto "Müssen die Bienenvölker schon gefüttert werden, wann sie hungern ...