Der Imkerverein Scheßlitz und Umgebung lädt ein zur kostenlosen Veranstaltung "Imker im Dialog" mit Landwirten, Kommunen, Gartenbesitzern, forstwirtschaftlichen Betrieben, Jägern und vielen anderen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr im Pfarrheim, Oberend 2, in Scheßlitz statt. Referenten an diesem Abend sind Kornelia Marzini, Edgar Böhmer und Matej Mezovský.

Bienen spielen eine zentrale Rolle für den Erhalt unserer vielfältigen und wertvollen Kulturlandschaft. Die Bestäubungsleistung der Biene ist für die Entwicklung vieler Pflanzen unentbehrlich und sichert so die Nahrungsgrundlage für Mensch und Tier. Eine Gefahr für Bienen entsteht durch Monokulturen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das intensive Bewirtschaften landwirtschaftlicher Flächen, Flächenfraß durch Bebauung, frühzeitiges Mähen von Grünflächen und Randstreifen ... Blühflächen als Trittsteine in der Landschaft bieten Nektar und Pollen für Bienen und andere bestäubende Insekten, erhöhen den Ertrag auf landwirtschaftlichen Flächen, bieten Rückzugsorte für Wildtiere, sind auch schön anzuschauen und fördern die Vielfältigkeit. red