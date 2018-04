Imker bereiten sich auf die Saison vor

Nachdem sich das Wetter nun frühlingshaft zeigt und für die Bienen heuer wärmere Phasen und kalte Tage mehrmals abwechselten, stehen für die Imker nun wieder praktische Arbeiten am Bienenvolk an. Die Imker treffen sich heute, 6. April, um 18.30 Uhr in der Gaststätte "Zum lustigen Kegler" (Nebenraum). Die Bestellung von Varroabehandlungsmitteln ist bei dieser Veranstaltung möglich, letztmalig im Jahr 2018, so die Mitteilung. red