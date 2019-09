Der Imbisswagen auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Hauptbahnhofstraße wurde in der Zeit von Samstag bis Montag, von 20 bis 05.30 Uhr von einem unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Es wurde eine Leuchtstoffröhre, Plastikverkleidungen und eine Klappe beschädigt. Der Schaden beträgt zirka 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel.: 09721/2020. pol