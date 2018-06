Im Zirkus "Makkaroni"

red



In eine bunte Zirkusmanege verwandelten die Jungen und Mädchen der Pressecker Kindertagesstätte die altehrwürdige Dreifaltigkeitskirche. Beim Sommerfest zeigten vor allem die Kindergartenkinder unter der Leitung von Ute Böhm, was es alles in einem Zirkus zu sehen gibt: Clowns, Pferde, Zauberer, Seiltänzer, Gewichtheber, Elefanten, Löwen und eine Zirkuskapelle. Bei fetziger Musik stellten am Schluss die Hortkinder ihr Können als Akrobaten unter Beweis.Pfarrer Siegfried Welsch und Bürgermeister Siegfried Beyer bedankten sich sichtlich begeistert bei den jungen Künstlern und stellten fest, dass Presseck noch nie so einen tollen Zirkus gesehen habe.Eine Überraschung hatte Elmar Gahn von den Naturfreunden parat. Er überreichte einen Teil des Erlöses des Maibaumaufstellens an Leiterin Ute Böhm. Diese bedankte sich bei allen Helfern, Spendern und vor allem beim Elternbeirat.Die Hüpfburg und eine Spielstraße rundeten diesen tollen Nachmittag ab.