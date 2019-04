Im Zickzackkurs unterwegs

In auffälligem Zickzackkurs war ein 27-jähriger Fahrradfahrer am späten Sonntagabend n Bad Brückenau auf dem neuen Radweg entlang der Ancenisstraße unterwegs, als er eine zufällig vorbeifahrenden Streife auffiel. Da nützte es ihm auch nichts, dass er auch noch ohne Beleuchtung unterwegs war. Schnell war klar, dass über 2 Promille Alkohol der Grund der Schlangenlinienfahrt waren. So lautete jedenfalls das Ergebnis des Atemtests. Wie bei Autofahrern wurde auch beim Fahrradfahrer bei Verdacht auf Fahruntüchtigkeit eine Blutprobe genommen. Den Heimweg zu Fuß ersparten Verwandte dem Mann und holten ihn mit dem Auto ab. pol