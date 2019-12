Im Zeitraffer durch 100 Jahre deutscher Geschichte

Dieses Jahr wird das Theater "Das Baumann" mit einer besonderen Produktion abrunden. Pünktlich zum 100. Geburtstag der Arbeiterwohlfahrt am 13. Dezember werden 100 Jahre im Schnelldurchlauf gezeigt. Es geht also "fast forward" durch die Geschichte. Gespielt wird im Cineplex Kulmbach, und zwar am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr.

Ein Jahrhundert an einem Abend. Ist das zu schaffen? Immerhin war eine Menge los zwischen 1919 und 2019. Aber ja doch, wir schaffen das! In diesem Stück finden wie bei einer Party die besten Gespräche in der Küche statt. Hier treffen sich die interessanten Leute. Während Bosse und Staatenlenker sich an der feinen Tafel gegenseitig listig hinters Licht führen, wird am Kochtopf Klartext geredet.

Interessant und tragisch sind manche Irrtümer. So meint zum Beispiel eine resolute Küchenchefin in der 1929er-Szene über die Nationalsozialisten: "Naja, die muss man nicht ernst nehmen. Die werden genauso verschwinden wie viele andere Spinner auch, die es in den letzten Jahren gab." Und 1949 ist sich ein junger Anhänger des Sozialismus, den es von Kulmbach nach Weimar zieht, sicher: "In ein paar Jahren werdet alle zu uns wollen. Ob wir euch dann noch rein lassen?"

Das Geschehen der großen Politik spielt aber nur eine Nebenrolle in dem Stück. Es sind mehr die Alltagserscheinungen, um die es geht. 1929 kann man es nicht fassen, dass Autos mit unfassbaren 60 Stundenkilometern durch die Gegend rasen. 1959 schmilzt eine junge Frau dahin beim Anblick eines schwarzhaarigen und dunkeläugigen Gastarbeiters. 1969 fällt eine Mutter aus allen Wolken, als ihre Tochter sich ihr als Hippie präsentiert - und das auch noch schwanger. 1999 wird der Milleniumbug erwartet wie ein Weltuntergang.

Genau am 13. Dezember 1919 wurde die Arbeiterwohlfahrt von Marie Juchacz gegründet. Volksküchen waren gleich zu Anfang ein wesentliches Angebot. Weitere folgten und sind bis heute die Antwort auf die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Gesellschaft. Technik, Moden, Visionen, Ängste und Freuden wirbeln durcheinander im Strom der Zeit. Darum ist "Fast Forward" äußerst abwechslungsreich und manchmal ziemlich bissig.

30 Personen lassen die Szenen lebendig werden und eine Live-Band wird mit Musik aus 100 Jahren zusätzlichen Schwung in die Bude bringen. Natürlich wird auch die Leinwand zur Geltung kommen. Rüdiger Baumann hat das Stück zum 100-jährigen Jubiläum der Awo geschrieben. Im Sommer war es schon einmal zu sehen, aber Zuschauer und Teilnehmer fanden es viel zu schade fürs Einmotten. Es ist einfach zuviel Leben, Humor und Überraschung drin. red