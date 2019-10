Im Zeichen Leonardos

Zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci veranstaltet die VHS Bamberg-Stadt in Kooperation mit der Stadtbücherei und dem Kulturverein mosaico italiano die musikalische Lesung "La biblioteca segreta di Leonardo". Termin ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei in der Oberen Königstraße 4. In seinem neuesten historischen Roman präsentiert Francesco Fioretti das italienische Universalgenie Leonardo da Vinci im Jahr 1496 in einem Italien, das sich zum Sonnenuntergang der glücklichen friedlichen und unabhängigen Ära der Medici, der Sforza und der Montefeltro befindet. Die musikalische Lesung führt durch die produktivsten Jahre von Leonardo - von der Realisierung des Wandgemäldes "Das letzte Abendmahl" über das Studium des vitruvianischen Mannes bis hin zur Schaffung von Maschinen ausgeprägter Modernität. Die Passagen des Buches werden sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache gelesen. Der Eintritt ist frei. red