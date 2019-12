Im Zeichen des Widerstands

"Letzten Endes sind es immer wieder die Menschen, die einen beeindrucken, weil sie in scheinbar aussichtsloser Lage doch das politisch und menschlich Notwendige getan haben: die Opposition gegen das übermächtige Regime zu organisieren, eine programmatische Grundlage zu entwickeln, Verfolgte vor ihren Verfolgern zu schützen. In solchen Zeiten zeigen sich die wahren Charaktere." Treffend formuliert hier der Historiker Horst Sassin, der in den 1990er Jahren erstmals die liberale Robinsohn-Strassmann-Gruppe erforschte, was noch heute am Widerstand gegen den Nationalsozialismus fasziniert. Es sind die mutigen Menschen!

Solchen beeindruckenden Menschen ist das von dem Künstler Albert Ultsch gestaltete "Mahnmal für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Zivilcourage heute" im Harmoniegarten zwischen Schönleinsplatz und E.T.A.-Hoffmann-Theater gewidmet, das die Büsten von Willy Aron, Hans Wölfel und Claus Schenk Graf von Stauffenberg zeigt.

Die Katholische Erwachsenenbildung in der Stadt und im Landkreis Bamberg e. V. bietet jeden zweiten Samstag im Monat eine Führung am Mahnmal an. Die nächste Führung findet am morgigen Samstag, 14. Dezember, um 11 Uhr statt. Anmeldung erforderlich unter kath.bildung-ba@t-online.de, Telefon 0951/9230670 oder an vorstand@willy-aron-gesellschaft.de. red