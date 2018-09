Im Zeichen des Kreuzes

Am Sonntag, 16. September, 17 Uhr, wird in der Gügelkirche das Fest Kreuzerhöhung gefeiert. Dieser Festtag erinnert laut der Mitteilung der Pfarrei an die Erhöhung des Kreuzes am 14. September 325, das nach der Auffindung durch die hl. Helena in die durch Kaiser Konstantin errichtete Grabeskirche in Jerusalem gebracht wurde und dort zur Verehrung aufgestellt war. "Für uns Christen ist dieser Tag auch heute noch wichtig, da das Kreuz eigentlich ein Zeichen des Sieges und der Freiheit für die Menschen sein soll." Bei diesem Gottesdienst soll besonders für diese verfolgten Menschen gebetet werden. red