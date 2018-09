Im Zeichen des Abschieds

Am Sterben kommt niemand vorbei, aber kaum jemand stellt sich dem Thema. Ernsthaft und doch mit einem Augenzwinkern widmet die Veranstaltung "A schöna Leich" nun schon zum dritten Mal rund um Allerheiligen und Allerseelen in der Gönninger-Kapelle am Bamberger Friedhof dem Sterben ein besonderes Abendprogramm.

Unter der Leitung von Michael Kerling und Norbert Krines geht es in diesem Jahr mit Literatur, Musik und Infos kabarettistisch und ernst um das Thema "Abschied". Das Bläserquartett "Brasserie" von Sigi Kropf sorgt für die musikalische Umrahmung, eine Gruppe von acht Vorleserinnen und -lesern präsentiert Texte und Felix Neuner vom Bestattungsinstitut "Friede" unterstützt mit Informationen.

So wie es sich gehört, folgt nach dem Sterben und Abschiednehmen ein ordentlicher Leichenschmaus im Pfarrheim St. Otto. Bei Rindfleisch und Kren geht es unterhaltsam weiter, teilen die Veranstalter weiter mit.

Karten für die Veranstaltungen am Samstag, 27., Mittwoch, 31. Oktober sowie Samstag, 3. November, jeweils um 19 Uhr sind bei Betten Friedrich, Obere Königstraße 43, Telefonnummer 0951/27578, erhältlich. Es wird warme Kleidung empfohlen, da die 1768 nach dem Vorbild der Gnadenkapelle in Einsiedeln fertiggestellte und ansonsten nicht öffentlich zugängliche Gönninger-Kapelle nicht beheizbar ist. red