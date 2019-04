Im Zeichen der Wahlen

Eine der wichtigsten politischen Entscheidungen in diesem Jahr wird die Europawahl am 26. Mai sein. Dieses Thema hat viele Besucher beim letzten CSU-Stadtgespräch im Alten Rathaus stark interessiert und miteinander intensiv und ausführlich diskutieren lassen. "Es geht jetzt um Frieden und unsere Sicherheit", so Edmund Stoiber. Mit dem Spitzenkandidaten Manfred Weber für das Amt des EU-Kommissions-Präsidenten kandidiert der CSU-Mann für das höchste Brüsseler Amt.

Der aktuelle "Bayerntrend zur EU-Wahl" sieht die CSU auf gutem Weg, steht zur Zeit besser da als bei der letzten Europawahl und Landtagswahl, hieß es beim Stadtgespräch. Laut einer Umfrage seien sechs von zehn Bayern stark an der Europawahl interessiert, eine große Mehrheit fühle sich mit Europa verbunden, räume aber gleichzeitig ein, nur wenig über die europapolitischen Verfahren und Institutionen zu wissen. Bernd Posselt, Mitglied des CSU-Parteivorstandes und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland wird am Sonntag, 14. April um 18.30 Uhr im Alten Rathaus in Bad Kissingen zum Thema: "Europa - jetzt oder nie!" sprechen. Die CSU-Infostände in der Fußgängerzone sind an den vier vorausgehenden Samstagen ab 10 Uhr aufgebaut. red