Im Zeichen der Ökumene

Auch dieses Jahr feiern Motschenbach und Buchau wieder gemeinsam einen ökumenischen Weltgebetstag, und zwar am 1. März um 19.30 Uhr in Buchau. Zur Vorbereitung findet am Dienstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Motschenbach ein Treffen für alle statt, die den Gottesdienst mitgestalten möchten. red