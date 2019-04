Im Zeichen der Liebe

Die Irrungen und Wirrungen der Liebe inspirieren seit Jahrhunderten Dichter, Künstler und Komponisten. Unter dem Titel "Love's soft passion" findet am Donnerstag, 25. April, im Rahmen der öffentlichen Konzertreihe "Musik in der Universität" ein Kammerkonzert im Irmler-Musiksaal der Universität Bamberg, An der Weberei 5, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Sehnsucht, Leidenschaft, Hingabe und unglückliche Liebe finden sich quer durch die Geschichte klassischer Musik in Kantaten und Liedern von Georg Friedrich Händel, Johann Christoph Pepusch, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Carl Nielsen oder Ermanno Wolf-Ferrari. Diesen Facetten musikalischer Liebeserklärungen widmen sich die Sopranistin Julia Deutsch, Eva Meidel an der Querflöte, Ines Roid an der Oboe und Julia Schubert an der Violine. Der Eintritt ist frei. red