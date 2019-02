Im Zeichen der Liebe

Am heutigen Donnerstagabend, 14. Februar, findet um 19 Uhr in der St.-Ursula-Kapelle in Dörfleins eine Abendstunde für Paare statt. Das tut einfach gut: innehalten, zur Ruhe kommen, mal ganz andere Gedanken im Kopf haben - Seite an Seite. Die Abendstunde für Paare möchte einladen, die Beziehung zueinander in den Blick zu nehmen, auf den gemeinsamen Lebensweg zu schauen, auf die schönen geschenkten Augenblicke in der Familie, in der Partnerschaft. Wie die Liebe entsteht, ist ein Geheimnis. Darüber hinaus heißt es aber: Wenn die Liebe wach geworden ist, muss man sie pflegen. red