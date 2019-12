Im Zeichen argloser Liebe

Die Johannesweinsegnung - ein alter kirchlicher Brauch nach Weihnachten - nahm im Stockheimer Gotteshaus St. Wolfgang Dekan Lars Rebhan (Marktgraitz) vor. Diese Besonderheit in Stockheim lockte zahlreiche Gläubige aus dem Bereich der Großgemeinde Stockheim an.

Den Gottesdienst umrahmten, im Beisein von Diakon Wolfgang Fehn, die Sänger der Zechgemeinschaft Neukenroth unter der Leitung von Alexander Fröba und an der Orgel spielte Organist Michael Lutz. Bei einem Stehempfang nach dem Gottesdienst hatten die Gläubigen die Möglichkeit, den Wein zu kosten und auch zu kaufen. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Wein wird gesegnet

Dazu der historische Hintergrund zur Johannesweinsegnung: Am Fest des heiligen Johannes, des Evangelisten, ist es seit jeher üblich, Wein zu segnen. Die Legende berichtet von Apostel Johannes, er habe einen Becher vergifteten Weines gesegnet und dadurch vom Gift befreit.

Außerdem erinnert der Johanneswein an das Gebot argloser Liebe, das besagter Apostel besonders gepredigt hat. Der gesegnete Johanneswein wird traditionell zum Trinken gereicht mit den Worten: "Trinke die Liebe des heiligen Johannes."

Nach altem Volksglauben stärkt der Johanneswein die Glieder und hält Gicht fern. Vor allem Brautpaare tranken den Wein für eine glückliche Ehe. Und den Sterbenden wurde der Johanneswein zur Stärkung für ihre letzte Reise gereicht.

Für die Gläubigen war es wieder ein freudiges Wiedersehen, mit Dekan Lars Rebhan, einem gebürtigen Stockheimer, die heilige Messe zu feiern. Der 45-jährige Pfarrer machte sein Abitur am Kronacher Kaspar-Zeuß-Gymnasium.

Dekan Rebhan ist Stockheimer

Nach dem Theologiestudium in München stand sein Entschluss fest, Priester zu werden. Die Diakonenweihe erfolgte am 20. September 2002. Am 26. Juni 2004 wurde der Stockheimer im Bamberger Dom durch Erzbischof Professor Ludwig Schick zum Priester geweiht. Die Primiz einen Tag später war für seine Heimatgemeinde ein unvergessliches Erlebnis.

Danach betreute Lars Rebhan die Gläubigen in der Stadt Pegnitz. Ab 2006 war er Pfarrer in Hannberg. Im November 2017 übernahm er die vakante Pfarrstelle in Marktgraitz. Lettenreuth und Redwitz. Mittlerweile ist Lars Rebhan zum Dekan des Dekanats Lichtenfels ernannt worden.