Der Markt Neunkirchen am Brand und der Seniorenbeirat laden alle Senioren sowie interessierte Bürger zur zweiten Informationsveranstaltung für Fragen "rund ums Altern" ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. November, ab 14 Uhr im Zehntspeicher in der Anton-von-Rotenhan-Straße statt. Während der Pausen ist bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken Zeit zum Unterhalten. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm der Veranstaltung stehen unter anderem ein Vortrag über "Hören und Verstehen" (14.15 Uhr), ein Kabarettauftritt von "Promi-Putzfrau Gunda" (14.35 Uhr) sowie die Vorstellung des "Marktplatzes der Möglichkeiten" (14.55 Uhr) und eine Modenschau 60+ (16.10 Uhr). red