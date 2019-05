Im "Kunstraum" in der Langenzenner Straße 1 wird von 31. Mai bis 9. Juni die Ausstellung "Im Zauber der Kreativität" präsentiert. Zu sehen sind die Werke bis Sonntag, 9. Juni, Samstag/Sonntag von 13 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Die Vernissage findet am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr mit musikalischer Umrahmung und Lesung von Gabriele Joppien (Gesang/Lesung) und Thomas Leyer (Klavier) statt. In der laufenden Ausstellung wird Gabriele Joppien außerdem Workshops zu Zentangel (Meditatives Zeichnen) und Neurographik anbieten. Termine für die Workshops sind: 1. Juni, Einführung in die Neurographik,14.30 bis 16 Uhr; 2. Juni, Entstehung eines Zauberwaldes, 14 bis 16 Uhr; 8. Juni, Zentangel-Workshop, 14 bis 16 Uhr, und Zentangel für Fortgeschrittene (Gruppe). red