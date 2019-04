Im Wohnzimmer "Zur Gemütlichkeit"

Fast wäre das Geburtstagskränzchen ausgefallen. Anna Thyzel war kurzfristig erkrankt. Außerdem sagte sie zu Sohn Günter: "Da kommt doch eh keiner." Doch dann war alles anders: Die Seniorein war wieder fit, empfing gut gelaunt die Nachbarn, ließ sich von Freunden und Vereinsvertretern beglückwünschen und hatte im Wohnzimmer für Bürgermeister Jürgen Kohmann und Ortssprecherin Bärbel Köcheler eine feine Kaffeetafel aufbauen lassen.

Das Wohnzimmer - das war einmal die Gaststube des ehemaligen Wirtshauses "Zur Gemütlichkeit". Von 1970 bis 1974 führte Anna Thyzel, geborene Placht, mit ihrem Ehemann Theodor und Tochter Martina das Wirtshaus. Zuvor war das Geburtstagskind in ganz Deutschland sesshaft gewesen.

Nicht freiwillig, wie sie erzählt, die Kriegswirren waren es. Ehemann Theodor, eigentlich gelernter Metzger, suchte und fand damals eine Stelle im Bergbau, verließ dafür seine Heimat im oberfränkischen Steinbach am Wald. "Wir hatten beide nix", fasst sie die nicht ganz einfache Zeit zusammen. Als die Beschäftigungslage schlechter wurde, zog die Familie von Essen nach Unterzettlitz, ins Anwesen der Schwiegereltern. Hier war 1950 auch die standesamtliche Trauung, die kirchliche in Staffelstein. Zwei Söhne und eine Tochter bekam das Paar, mittlerweile gesellen sich noch drei Enkel und vier Urenkel dazu. Seit dem Tod ihres Mannes 2007 lebt Anna Thyzel allein in ihrem Haus. ds