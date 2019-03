Im Wirtshaus wird gesungen

Ob Alt oder Jung: Alle, die Spaß am Singen haben, sollten sich den kommenden Donnerstag vormerken. An diesem Tag findet ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Hereth-Hahn das beliebte Wirtshaussingen mit gleich drei Vollblutmusikern statt. Mit dabei sind Jürgen Treppner, der unter anderem durch seine musikalischen Bierführungen als "Bier-Schorsch" regionale Berühmtheit genießt, und Klaus Albrecht, der seit Jahren auch als Alleinunterhalter unterwegs ist. Stargast des Abends ist die Berufsmusikerin Harriet Schicketanz, die als Geigenspielerin in einem oberfränkischen Symphonieorchester und als Musiklehrerin ihren Lebensunterhalt verdient. Der Eintritt ist frei. red