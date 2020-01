Der Bamberger Reiter wird für längere Zeit nicht zu sehen sein. Damit er bei Gerüst- und Renovierungsarbeiten nicht beschädigt wird, wird er mit einem Schutzgehäuse versehen. Um die Gerüste aufzubauen wird der Dom außerdem von Montag, 13. Januar, bis voraussichtlich Samstagabend, 18. Januar, geschlossen bleiben. Die Gottesdienste finden in der Nagelkapelle statt. Mindestens ein Vierteljahr bleibt der Reiter so im Winterschlaf. Um Besuchern zumindest einen Eindruck des Standbilds zu geben, wird am Gerüst eine Abbildung in Originalgröße angebracht. Foto: Dominik Schreiner