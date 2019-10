Hammelburg 22.10.2019

TV/DJK

Im Winter Spielplatz im Sportzentrum

Wochenende und Nebel, Regen, Schmuddelwetter: Was unternehmen mit Kindern von null bis drei Jahren? Der TV/DJK Hammelburg bietet einmal samstags die Möglichkeit, sich in der Vereinshalle am Sportzentr...