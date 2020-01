Im Winter in Bewegung bleiben

"Auch über das ganze Jahr" - das ist das Motto des Forchheimer "Bewegungstreffs auf der Wiese" , angeboten vom Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus. Nicht immer ist es leicht seinen inneren Schweinehund zu überwinden und sich durch Bewegung etwas Gutes zu tun. In Gemeinschaft fällt es leichter. Deshalb lädt das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus jeden Mittwoch (außer bei Regen) von 9.30 bis 10.15 Uhr alle ein, sich bei Gymnastik unter freiem Himmel zu bewegen. Das kostenlose Angebot wird von einer Übungsleiterin auf der Wiese am Spielplatz in der Von-Ketteler-Straße gegenüber der Kita Verklärung Christi angeleitet. Es ist keine Anmeldung erforderlich. red