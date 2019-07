Im Wettbewerb bestehen

Weiterbildung ist für Firmen ein zentrales Thema, wenn es darum geht, in Deutschland und der internationalen Wirtschaft im Wettbewerb zu bestehen. Aber auch Privatleute sind mit dem Thema immer wieder konfrontiert - sei es zur persönlichen Weiterentwicklung oder für die berufliche Neuorientierung. Doch welche Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt es in Coburg? Wo können sich Unternehmen und Privatleute informieren? Um diese und ähnliche Fragen zu klären, findet eine Weiterbildungsmeile am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Spitalgasse statt. red