Im Welterbe gut leben

Dieses Jahr begeht die Stadt das 25-jährige Jubiläum des Weltkulturerbes Bamberg. Der Verein "Geschichte für alle" nimmt sich der Thematik an und präsentiert seinen neuen Rundgang "Im Welterbe ist gut leben? - 25 Jahre Unesco- Weltkulturerbe Bamberg".

Was macht die Altstadt Bambergs so einzigartig, dass sie 1993 den Weltkulturerbe-Status verliehen bekam? Welche Chancen und Herausforderungen gehen mit diesem für die Stadt und ihre Bewohner einher? Betrachtet wird nicht nur die Synthese von Mittelalter und Barock, sondern auch die Vielzahl der Welterbe-Titel. Der Rundgang folgt den Spuren des Weltkulturerbes und erschließt sich, ausgehend von der Gärtnerstadt, einen Großteil des Gebietes.

Nächste Termine sind (jeweils sonntags um 14 Uhr): 22. April, 6. und 20. Mai, 3. und 17. Juni. Treffpunkt ist vor dem Gärtner- und Häckermuseum, Mittelstraße 34. red