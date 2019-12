Im Weilersbacher Gesangverein ist von Auflösung keine Rede mehr

Noch vor einem Jahr sah die Zukunft des Gesangvereins Cäcilia-Lyra Weilersbach düster aus - er stand vor der Auflösung. Doch im Verein kämpfte man um den Weiterbestand des Traditionsvereins. Jetzt, ein Jahr später, ist von Auflösung keine Rede mehr. Im Gegenteil.

Die Cäcilia-Sänger hätten ein bewegtes Jahr hinter sich, betonte Vorsitzende Manuela Wunner. Seit Anke Rosbigalle den Dirigentenstab in der Hand hält, habe sich die Singfreude der Chormitglieder erheblich gesteigert.

Der Weilersbacher Liederkranz war zuvor auf Dirigentensuche. Die Wahl war auf die Forchheimer Musikpädagogin gefallen. "Eine sehr gute Entscheidung", freute sich Vorsitzende Wunner und dankte den Sängern für ihre Disziplin bei den Probeterminen und den Einsätzen, vor allem Rüdiger Knauer, der bei Verhinderung der Chorleiterin als Dirigent einspringt.

Im Jahresbericht blickte Wunner auf die vielen Auftritte 2019 zurück und erinnerte besonders an den "Stimmbildungstag" in Kunreuth, der auch für 2020 geplant sei.

Zuversicht strahlte die Dirigentin Rosbigalle aus. Sie zeigte sich mit den Leistungen und Auftritten des Chores vollauf zufrieden. "Es war ein schönes Jahr für mich als Chorleiterin", betonte sie. Doch um den Chorgesang am Leben zu erhalten, seien wie bei vielen anderen Chören neue Sänger wichtig. Da bildet der Liederkranz keine Ausnahme.

Aus den Reihen der Mitglieder kam hierzu die Anregung, einen Kinder- und Jugendchor ins Leben zu rufen. Darüber möchte man sich nun ernste Gedanken machen.

In Sachen Finanzen berichtete Kassier Waldemar Kaiser über eine zufriedenstellende Vereinskasse, obwohl diese 2019 mit einem Minus abschloss. "Wir bräuchten Mitglieder", lautete das Fazit von Kaiser, dem der Kassenprüfer Heinrich Knauer eine anerkennenswerte Kassenführung bescheinigte.

Mit einer Vorausschau auf das neue Sängerjahr endete eine sehr harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung, die nun alljährlich an einem Dienstag (nächstes Jahr am 1. Dezember) stattfinden soll. Der nächste Termin ist der Auftritt am Heiligen Abend in der Christmette. Am 5. Januar folgt der traditionelle "Tag der Sänger" mit einem Gottesdienst. Eine Winterwanderung ist für 8. Februar geplant, am 22. März die Teilnahme an einem geistlichen Konzert in Gößweinstein, am 17. Mai ein Mariensingen in St. Anna. Erstmals wird ein Zweitagesausflug im September ins Auge gefasst. Zum Weinfest wird am 17. Oktober eingeladen, und der Adventsmarkt findet am 28. November statt.